Heute schauen wir auf das Wetter in der malerischen Stadt Sóller auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca. Die Bewohner und Besucher können sich auf einen Tag mit leichtem Regen einstellen. Die Temperaturen schwanken im Laufe des Tages, bleiben jedoch insgesamt mild und angenehm. Es ist also der perfekte Tag, um in einem der gemütlichen Cafés der Stadt eine Tasse Kaffee zu genießen und dem sanften Plätschern des Regens zu lauschen.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf Eine detailliertere Betrachtung des Temperaturverlaufs zeigt ein Minimum von 11.57ºC am Morgen. Tagsüber steigt das Thermometer auf bis zu 17.62ºC. Erwartet wird ein Nachmittagstemperatur von 13.86ºC und eine nächtliche Temperatur von 12.03ºC. Trotz des Regens bleiben die Temperaturen mild, was für die Jahreszeit recht typisch ist. Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf Das thermische Empfinden der Temperatur, also wie warm oder kalt wir die Temperatur wahrnehmen, wird morgens etwa 11.24ºC , tagsüber 17.29ºC, nachmittags 13.76ºC und nachts 11.77ºC betragen. Der leichte Regen kann dazu führen, dass die Temperaturen etwas kühler erscheinen als sie tatsächlich sind. Denken Sie daran, immer wieder eine angemessene Jacke mitzunehmen, wenn Sie nach draußen gehen. Atmosphärenbedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen in Sóller sind heute recht ausgeglichen, mit einem Druck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von bemerkenswerten 71%. Dies ist ein typisches Szenario für einen regnerischen Tag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.22m/s und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 2.83m/s erreichen, bei einer Ausrichtung von 126º. Es hat also durchaus einen Charme, dem Spiel des Windes und des Regens in der Stadt zuzuschauen.