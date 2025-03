Setzen Sie Ihre Regenschirme bereit, liebe Leser! Der diesjährige 7. März in Alcúdia, Mallorca verspricht ein nasses und dennoch angenehm mildes Wettererlebnis. Mit einer Wolkendecke von 70% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, wird uns der Himmel mit leichtem Regen beschenken.

Temperaturen in Alcúdia: von mild bis mäßig

Am kommenden Tag reichen die erwarteten Temperaturen von einem Minimum von 13.25ºC bis zu einem Maximum von 15.75ºC. Am Morgen erwarten wir eine angenehme 13.51ºC, während der Tag auf wärmere 15.29ºC steigt. Am Nachmittag senkt sich das Thermometer leicht auf 14.97ºC, um in der Nacht wieder auf eine kühle 13.25ºC abzufallen.

Das gefühlte Wetter: kühl, aber komfortabel

Die gefühlten Temperaturen folgen einem ähnlichen Muster. Morgens werden wir ein Thermometergefühl von 13.4ºC spüren, während es tagsüber auf 15.04ºC ansteigt. Am Nachmittag fühlen sich die Temperaturen mit 14.77ºC etwas frischer an, um nachts auf 13.11ºC abzusinken. Stellen Sie sicher, dass Sie sich angemessen kleiden, um diesen Temperaturschwankungen gerecht zu werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Alcúdia

Im Hinblick auf die weiteren Wetterbedingungen haben wir einen Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 83%. Bedenken Sie, dass dies zur allgemeinen Kühle des Tages beitragen kann. Der Wind zieht mit einer Geschwindigkeit von 3.61m/s aus Richtung 147º auf und kann Böen von bis zu 5.73m/s erreichen. Es könnte also eine gute Idee sein, Ihre Haare hochzustecken und die hohen Hüte zu Hause zu lassen! Zusammengefasst dürfen wir uns auf einen nassen und dennoch angenehmen Tag in Alcúdia freuen. Denken Sie daran, gut vorbereitet in den Tag zu starten, um das Wetter in vollen Zügen genießen zu können.