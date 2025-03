Dieser Tag auf der wunderschönen Insel Mallorca, genauer gesagt in Cala Millor, wird von leichtem Regen gezeichnet sein. Trotz der regnerischen Prognose, bleiben die Temperaturen mild und konstant während des Tages. Die gefühlten Temperaturen, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit werden ebenfalls detailreich in der Folge beschrieben. Wie immer steht Ihnen unser zuverlässiges Wetterteam zur Verfügung, um Ihre Reise so angenehm wie möglich zu gestalten und überraschende Wetterwechsel zu vermeiden.

Temperaturen Mit Minima von 12,6ºC und Maxima von 14,71ºC, bleibt das Wetter in Cala Millor kühl, aber angenehm. Im Morgengrauen begrüßen uns milde 12,67ºC, die sich am Tag auf 14,52ºC erhöhen. Am Nachmittag können wir mit Temperaturen um die 14,13ºC rechnen, und in der Nacht kühlt es leicht auf 13,4ºC ab. Gefühlte Temperaturen Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen sind ein wichtiger Aspekt unseres Wetterberichts. Das Thermometer könnte zwar 12,67ºC im Morgentau anzeigen, aber es wird sich eher wie 12,47ºC anfühlen. Tagsüber steigen die gefühlten Temperaturen auf 14,19ºC, bevor sie nachmittags auf 13,84ºC fallen. In der stillen Nacht werden Sie eine gefühlte Temperatur von 13,25ºC erleben. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Abgesehen von den Temperaturen sind auch andere Faktoren wichtig für die genaue Wetterbestimmung. Der Atmosphärendruck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich bei 83% liegen. Lassen Sie sich von einer sanften Brise überraschen, denn der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,85m/s aus Richtung 140º wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 8,62m/s. Beachten Sie auch die Wolkendecke von 32% und die Regenwahrscheinlichkeit von 100%; eine gemütliche Zeit drinnen könnte eine willkommene Ergänzung zu Ihrem Urlaub sein. Daher empfehlen wir immer, die Wetterumstände zu berücksichtigen, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Cala Millor zu machen. Denken Sie daran: Ein bisschen Regen kann der sonnigen Stimmung der Insel keine Abbruch tun!