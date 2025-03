Im malerischen Port d'Andratx auf der Insel Mallorca steht heute ein Tag mit leichtem Regen und milden Temperaturen bevor. Laut aktuellen Prognosen bewegen sich die Temperaturen in einem engen Bereich von 14ºC bis knapp über 15ºC. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 62%, während die Wolkendecke nur gering mit elf Prozent ist.

Die Temperaturentwicklung im Detail

Die minimalen Temperaturen für den Tag sind auf 14ºC angesetzt, mit einem Höchstwert von 15.48ºC. Gleich nach Sonnenaufgang steigt das Quecksilber auf geschätzte 14.11ºC an und erreicht am Tage seinen maximalen Wert von 15.37ºC. Am Nachmittag gehen die Werte dann leicht zurück und liegen bei 14.67ºC, bevor sie in der Nacht auf 14.32ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Zu Beginn des Tages wird das thermische Gefühl mit 13.85ºC etwas kälter als die eigentliche Temperatur sein. Jedoch steigert sich dies im Laufe des Tages auf 15.1ºC und senkt sich am Nachmittag auf 14.41ºC. In der Nacht fühlen sich die Temperaturen dann mit 14.18ºC nahezu identisch zu den gemessenen Werten an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen erweisen sich als gänzlich typisch für die Jahreszeit: Der Luftdruck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 82%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.66m/s aus Richtung 120º und kann in Böen bis auf 6.38m/s ansteigen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetterbedingungen in Port d'Andratx hervorragend geeignet sind, um sich ein entspannendes Plätzchen in einem der gemütlichen Cafés zu suchen und Ihre Tasse Kaffee mit dem angenehm prickelnden Geräusch fallenden Regentropfen auf dem Dach zu genießen.

