Der morgige Tag bringt nasses Wetter nach Santanyí. Unsere charmante kleine Stadt auf Mallorca kann sich auf leichten Regen und milde Temperaturen zwischen 12,76°C am frühen Morgen und einem maximalen Tageshöchstwert von 16,11°C einstellen. Mit einer erwarteten Regenwahrscheinlichkeit von 77 Prozent ist der Sonnenschutz wohl kaum notwendig.

Temperaturverlauf über den Tag

Der Tag in Santanyí beginnt mit frischen 12.76°C am Morgen. Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt mit milden 16.11°C. Zum Nachmittag hin werden die Temperaturen auf 14.81°C fallen, bevor sie zum Abend hin nochmals auf 13.82°C zurückgehen. Trotz der vorausgesagten Regenfälle bleibt es ein relativ milder Tag für Anfang März.

Tatsächliche gefühlte Temperaturen

Das Gefühl auf der Haut unterscheidet sich jedoch geringfügig von den gemessenen Werten. Am Morgen fühlen sich die 12.76°C tatsächlich wie 12.57°C an. Im Verlauf des Tages wird das Thermometer zwar 16.11°C anzeigen, jedoch wird sich die Temperatur. mehr wie 15.79°C anfühlen. Dies setzt sich auch am Nachmittag und in der Nacht fort, mit gefühlten Temperaturen von 14.59°C und 13.74°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Regenfällen und milden Temperaturen wird Santanyí von einem mäßigen Wind begleitet. Mit Geschwindigkeiten von 4.89 m/s und möglichen Böen bis zu 7.99 m/s kommt der Wind aus Richtung 82°. Der atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 77 Prozent, was die Luft etwas schwer und feucht macht. Das Himmelbild wird von einer Wolkendecke mit 26 Prozent dominiert, was den Mallorquinern hin und wieder eine kleine Sonnenpause gewährt.

Obwohl der Regen unser wunderbares Santanyí kühl und nass macht, bleibt es ein hervorragender Ort, um die Schönheit der Natur bei jedem Wetter zu genießen. Denken Sie daran, Ihren Regenschirm morgen mitzubringen!