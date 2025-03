In Sicht auf den kommenden Tag, erwartet uns Einwohner und Besucher in Santa Ponsa, dieser beliebten Ecke Mallorcas, ein mildes Wetter trotz leichtem Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 13.09ºC und 16.37ºC, was einen angenehmen Tag trotz den wetterlichen Kapriolen verspricht. Also holen Sie Ihren Regenschirm heraus und machen Sie das Beste aus dem Tag auf unserer schönen Insel.

Die Temperaturen im Detail Beginnen wir mit den Temperaturen für den 7. März. Am Morgen erwarten wir ein gemäßigtes 13.2ºC, wobei sie im Laufe des Tages auf bis zu 16.37ºC steigen wird. Am Nachmittag wird das Thermometer auf rund 14.29ºC fallen, während wir in der Nacht bei angenehmen 13.55ºC landen. Es sieht also nach einem Tag aus, an dem die Jacke vermutlich an der Garderobe bleiben kann. Gefühlte Temperaturen Interessanterweise folgen die gefühlten Temperaturen den tatsächlichen Temperaturen ziemlich dicht. Am Morgen werden Sie sich auf eher kühle 12.9ºC einstellen müssen, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 16.07ºC erwärmen. Der Nachmittag bringt dann ein gefühltes Wetter von 14.07ºC mit sich. Die Nacht bleibt mit etwa 13.39ºC gefühlter Temperatur angenehm mild. Trotz des Wetters wird die Luft also eher frisch sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unser Tag in Santa Ponsa wird von einem Atmosphärendruck von 1013 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 77% begleitet sein. Der Wind wird mit etwas über 4.59m/s aus 65º wehen, mit Böen von bis zu 7.45m/s. Der Himmel wird zu etwa 18% bedeckt sein, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 63%. So können wir sicher sein, dass der leichte Regen uns nicht allzu sehr stören wird. Trotz des regnerischen Tages, wird es kein Grund sein, im Haus zu bleiben. Santa Ponsa lädt zu einem Spaziergang ein, an dem Sie die Frische der Wetter genießen können. Denken Sie an Ihre Regenkleidung und machen Sie das Beste aus dem Tag.