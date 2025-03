Trotz der Ankunft des Frühlings bleibt das Wetter in Cala Rajada, Mallorca, am 7. März 2025 noch etwas kühl und nass. Aus unseren genauen Messungen und Vorhersagen haben wir festgestellt, dass wir einen entspannten Tag mit leichtem Regen erwarten können. Ein wenig Flüssigkeit von oben begleitet uns durch den Tag, der sich durch moderate Temperaturen und erhöhte Luftfeuchtigkeit auszeichnet. Werfen wir doch einen detaillierten Blick auf die Wetterlage:

Temperatur

Die Temperaturschwankungen sind an diesem Tag recht gering. Am Morgen erwartet uns in Cala Rajada eine Temperatur von 13.3ºC. Im Laufe des Tages wird es etwas wärmer, mit einem Maximum von 14.5ºC am Nachmittag. Die Nacht wird uns mit 13.71ºC relativ mild bleiben. Die niedrigste Temperatur wird bei 13.14ºC und die höchste bei 14.51ºC liegen. Damit sind die Thermometerwerte über den Tag hinweg recht ausgeglichen.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, das letztlich für unser Körperempfinden ausschlaggebend ist, wird sehr nah an den tatsächlichen Temperaturen liegen. Morgens fühlt es sich an wie 13.14ºC, am Tag wie 13.97ºC, am Nachmittag wie 14.28ºC und in der Nacht wie 13.59ºC. Diese Zahlen bestätigen das Gefühl eines gemäßigten Tages mit gleichbleibenden Bedingungen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenbedingungen zeigen einen Druck von 1014 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 88. Dies trägt zu einem Gefühl von Feuchtigkeit und Dichte bei. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.27m/s aus Richtung 142º wehen, wobei Böen von bis zu 9.11m/s auftreten können. Daher ist es ratsam, im Freien auf Hut oder Kappe nicht zu verzichten. Die Wolkendecke beträgt 33%, was einen überwiegend klaren Himmel verspricht. Doch Vorsicht! Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%, also vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm!