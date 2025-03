Willkommen zu unserem Wetterbericht für Palma am 8. März 2025. Frühling ist bereits in der Luft auf unserer liebsten Balearen-Insel und das heutige Wetter ist ein perfekter Beweis für diese Aussage. Mit überwiegend bewölktem Himmel und durchschnittlichen Temperaturen zwischen 12.36ºC und 18.03ºC, wird sich der Tag in Palma angenehm mild anfühlen.

Temperaturen: Mild mit leichtem Temperaturanstieg tagsüber In den frühen Morgenstunden erwarten wir bei 12.63ºC einen eher kühlen Start in den Tag. Im weiteren Verlauf wird sich die Temperatur auf angenehme 17.58ºC am Mittag erheben. Für den Nachmittag erwarten wir eine leichte Abkühlung auf 14.06ºC, ehe die Temperatur für die Nachtstunden wieder minimal auf 14.22ºC ansteigt. Gefühlte Temperaturen: Ähnelt stark den tatsächlichen Werten Interessanterweise werden die gefühlten Temperaturen nahe den realen Werten liegen. Bewohner und Gäste Mallorcas werden morgens ein thermisches Empfinden von 12.48ºC haben. Tagsüber steigt dieses auf 17.3ºC und weist somit kaum einen Unterschied zur tatsächlichen Temperatur auf. Für den Nachmittag und die Nacht erwarten wir ein Thermogefühl von 13.95ºC und 14.02ºC. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Frühlingshafte Bedingungen Ein weiterer Aspekt des Wetters für heute ist der atmosphärische Druck von 1008 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 73%. Auch der Wind wird eine Rolle spielen. Wir rechnen mit einer Windgeschwindigkeit von 8.3 m/s aus Richtung 115º und Böen bis zu 13.09 m/s. Trotz des vorherrschenden starken Windes erwarten wir keine Regenfälle für den heutigen Tag. Insgesamt sorgt das heute vorherrschende Wetter in Palma für ideale Bedingungen, um die natürliche Schönheit der Stadt zu genießen. Die heutige Wolkendecke von 75% dürfte kein Hindernis sein, das frühlingshafte Mallorca zu entdecken.