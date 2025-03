Die wunderschöne Stadt Sóller begrüßt den 8. März 2025 mit einer freundlichen Wolkendecke. An diesem Tag erwartet die Bewohner und Gäste dieser malerischen mallorquinischen Oase ein gemäßigtes Wetter mit behaglichen Temperaturen, die optimale Bedingungen für typische Freizeitaktivitäten auf der Insel ermöglichen.

Temperaturprognose

Beginnen wir mit den Temperaturen, die den Tag prägen werden: Die Frühaufsteher in Sóller werden einen milden Morgen mit Temperaturen um 12.64ºC begrüßen. Dieses moderate Thermometer steigt im Laufe des Tages und erreicht ein behagliches Maximum von 17.32ºC. Aber wie wir alle wissen: auf Mallorca bleibt es nie lange kalt. Bereits am Nachmittag erwarten uns gemütliche 13.66ºC und die Thermometer fallen in der Nacht lediglich auf 13.9ºC. Voraussichtlich bleibt die minimale Temperatur bei 12.19ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlen sich diese Temperaturen an? Nun, die gefühlten Temperaturen sind erfahrungsgemäß ein wichtiger Indikator dafür, wie wir das Wetter wirklich wahrnehmen. Für den Morgen erwarten wir, dass es sich eher wie 12.47ºC anfühlt. Im Laufe des Tages sollten wir ein angenehmes gefühltes Maximum von rund 15.82ºC erleben. Auf dem Nachmittagstermometer werden wir ein kühleres 13.51ºC abbilden, und nachts fühlt es sich an wie wohltemperierte 13.67ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Wetter gehören natürlich noch weitere Faktoren. Unser heutiger Luftdruck beträgt 1008 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 78%. Auch die wunderschöne Inselbrise von Sóller wird uns nicht im Stich lassen. Wir können mit einer frischen Windgeschwindigkeit von 6.2 m/s rechnen, die aus 119º weht. Beachten Sie die Böen, die mitunter eine Geschwindigkeit von 16.56 m/s erreichen können. Die Wolkendecke liegt bei 93% mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, was bedeutet, dass wir einen trockenen Tag erwarten können.

Abschließend kann man sagen, dass es ein typischer Frühlingstag in Sóller erwartet. Also, ob Sie nun vorhaben, durch die Gassen der Altstadt zu schlendern oder einen Einkaufsbummel zu machen, das Wetter wird Sie nicht enttäuschen. Vergessen Sie also nicht, Ihre Sonnenbrille mitzunehmen und genießen Sie den Tag!