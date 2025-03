Ein recht freundlicher Tag erwartet uns in Alcúdia, Mallorca. Der Himmel zeigt sich mäßig bewölkt, doch die Sonne schafft es immer wieder, ihre Strahlen durch die Wolken zu zwängen. Doch wie steht es um die Temperaturen und das Gefühl auf der Haut? In diesem Artikel geben wir einen umfassenden Überblick über die Wetterprognose für den 08. März 2025 in Alcúdia. Werfen wir einen Blick auf die Zahlen.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Die Temperaturen bewegen sich an diesem Tag zwischen einem angenehmen Minimum von 12.79ºC und einer Höchsttemperatur von 16.67ºC. Der Morgen startet bereits mit 12.79ºC, mittags klettert das Thermometer auf 16.22ºC und fällt am Nachmittag auf 14.78ºC. In der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 13.97ºC. Trotz des etwas bewölkten Himmels bleibt es also angenehm warm.

Das thermische Gefühl

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas unter den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt es sich an wie 12.58ºC, am Tag wie 15.99ºC, am Nachmittag wie 14.69ºC und in der Nacht wie 13.85ºC. Das bedeutet, dass der Wind, die Luftfeuchtigkeit und andere Faktoren dazu führen können, dass es sich etwas kühler anfühlt, als es tatsächlich ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zuletzt noch einige Informationen zur Atmosphäre: Der Luftdruck wird bei ruhigen 1009 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt beachtliche 80 Prozent - kein Wunder also, dass es sich etwas kühler anfühlt, als es tatsächlich ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8.98 m/s aus Richtung 136º wehen, und Böen können sogar bis zu 12.8 m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 47% und einer sehr geringen Regenwahrscheinlichkeit von nur 8%, bleibt es in erster Linie trocken.

Alles in allem ein angenehmer Tag in Alcúdia, Mallorca. Vielleicht die perfekte Gelegenheit für einen entspannten Strandspaziergang oder einen Ausflug in die Natur.