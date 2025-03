Die malerische Küstenstadt Cala Millor auf Mallorca lässt am heutigen 8. März 2025 die ersten Vorboten des Frühlings erahnen, obwohl uns ein überwiegend nasser Tag erwartet. Trotz des milden Klimas, das die Baleareninsel gemeinhin prägt, sollten Besucher und Einheimische heute dennoch ihren Regenschirm nicht vergessen. Der Himmel über Cala Millor zeigt sich durchzogen und es ist mit leichten Regenfällen zu rechnen.

Die Temperaturgenau im Detail

Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen einer angenehmen Mindesttemperatur von 13.01ºC und einem Maximum von 15ºC. Der Morgen beginnt kühl mit einer vorhergesagten Temperatur von 13.01ºC. Über den Tag hinweg erwärmt sich die Luft auf rund 14.88ºC, um sich am Nachmittag wieder etwas abzukühlen auf 13.97ºC. Gegen Abend und in der Nacht bleibt es mit 14.34ºC behaglich mild.

Gefühlte Temperaturen auf Mallorca

Die gefühlten Temperaturen liegen heute Morgen bei 12.82ºC und steigen tagsüber auf 14.72ºC an. Am Nachmittag werden gefühlte 13.82ºC erwartet und in der Nacht sollten wir uns auf gemütliche 14.15ºC einstellen. Trotz der milden Temperaturen können die regnerischen Bedingungen das Wärmeempfinden beeinflussen und zu einer leicht kühlenden Wirkung führen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung

In puncto Atmosphärendruck herrschen heute bedingt stabile Bedingungen mit einem Druck von 1010 hPa. Begleitet von einer hohen Luftfeuchtigkeit von 88% bleibt das Wetter somit recht konstant. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 10.92m/s aus Richtung 126º und kann in Böen bis zu 19.49m/s erreichen. Trotz dieses frischen Windes bleibt die Wolkendecke bei 19% und die Regenwahrscheinlichkeit bei stattlichen 74%. Trotz des leicht regnerischen Wetters bietet Cala Millor nach wie vor einen hohen Erholungsfaktor und lädt zum Verweilen ein. Auch wenn der Frühling auf Mallorca heute eine kleine Pause macht, sollte uns das nicht davon abhalten, die Schönheit der Insel zu genießen und den Tag in vollen Zügen auszukosten.