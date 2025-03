Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zur aktuellen Wettervorhersage in Port d'Andratx am 08. März 2025. Passend zum Frühlingsbeginn bleibt es mild auf unserer beliebten Balearen-Insel, allerdings auch überwiegend bewölkt, mit Temperaturen, die zwischen 13.92ºC und 15.84ºC liegen.

Die Temperaturausblick für heute

Hochinteressant ist die Verteilung der Temperaturen über den ganzen Tag. Uns erwartet ein sanfter Anstieg von 14.04ºC am Morgen auf 15.51ºC am Tag. Der Nachmittag bleibt mit milden 15.08ºC weiterhin angenehm, und selbst die Nachttemperaturen fallen kaum ab und liegen bei behaglichen 15.26ºC.

Die Wahrnehmung der Temperatur

Nun, wir wissen alle, dass die bloße Temperatur nicht die ganze Geschichte erzählt. Deshalb betrachten wir auch die sogenannten gefühlten Temperaturen. Morgens fühlt sich die Temperatur bei 13.93ºC eigentlich ganz angenehm an. Tagsüber steigt dieses Gefühl auf 15.39ºC. Ebenso bleibt dieses behagliche Gefühl nachmittags mit 14.97ºC und abends mit 15.09ºC bestehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter ist natürlich mehr als nur Temperaturen. So verhält sich der atmosphärische Druck stabil bei 1008 hPa. Unsere Luftfeuchtigkeit hält sich bei hohen 87%, was die Wahrnehmung der Temperatur noch beeinflussen kann. Ein stetiger Wind weht mit 11.57m/s aus Richtung 117º und könnte mit Böen von bis zu 16.86m/s auffrischen. Obwohl die Wolkendecke bei 64% bleibt, haben wir eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, also bleibt unser Tag trocken.

Genießen Sie den Tag in Port d'Andratx, trotz des überwiegend bewölkten Himmels. Mit der richtigen Kleidung lässt sich das Mittelmeerklima immer genießen. Bleiben Sie mit uns in Kontakt für aktuelle Updates und Änderungen im Wettergeschehen!