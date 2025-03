Machen Sie sich bereit für einen angenehmen Tag in Santanyí am 8. März 2025! Wir rechnen mit mäßig bewölktem Himmel, eine Erleichterung für diejenigen, die die heiße Frühlingssonne ein wenig zu intensiv finden. Die Temperaturen sind mild und angenehm, perfekt für einen gemütlichen Tag im Freien. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Zahlen werfen.

Gemessene Temperaturen

Beginnen Sie Ihren morgendlichen Kaffeeritual bei angenehmen 13.32ºC. Gegen Mittag wird das Thermometer auf etwa 15.82ºC klettern, bevor es zu einem gemäßigten 14.63ºC am Nachmittag zurückkehrt. Wir gehen davon aus, dass es in der Nacht bei milden 15.01ºC bleibt. Genau recht für einen Abendspaziergang im bezaubernden Santanyí!

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, ist das Wetter mehr als nur Zahlen auf einem Thermometer. Gefühlte Temperaturen, die auch Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen, sind oft ein besseres Maß für unseren Komfort. Es wird erwartet, dass es sich morgens wie 13.21ºC anfühlt, tagsüber bei 15.68ºC und am Nachmittag bei 14.55ºC. Nachts werden Sie eine Temperatur von rund 14.86ºC spüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die gefühlte Temperatur hängt auch von anderen Faktoren wie Luftdruck und Luftfeuchtigkeit ab. Am 8. März können wir einen Atmosphärendruck von 1009 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 85% erwarten. Das klingt nach erfrischend feuchter Luft, perfekt für einen Tag im Freien. Der Wind wird in Richtung 120º wehen und dabei eine Geschwindigkeit von 11.19m/s erreichen, wobei Spitzenböen bis zu 20.48m/s auftreten können. Und das Beste zum Schluss, trotz der mäßigen Bewölkung von 45%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei moderaten 38%. Also wenn Sie für den 8. März 2025 einen Ausflug planen, lassen Sie sich vom Wetter in Santanyí nicht abhalten. Es sieht nach einem guten Tag aus!