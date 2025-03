Ein rauer Tag ist vorhergesagt für die Stadt Cala Rajada auf der wunderschönen Insel Mallorca dieses Frühjahr. Zwar keine Überraschung im März, aber dennoch ist ein Tag mit leichtem Regen und frischen Temperaturen angekündigt. Wie immer ist unser lokales Wetter so vielseitig wie unsere malerische Mallorca selbst. Denn gerade im März erfüllt uns ein Stück Herbstatmosphäre mit kühl-positive Energie.

Kühle Temperaturen erwartet

Die Termperatur wird morgens mit voraussichtlich 13.45ºC beginnen, tagsüber steigen die Werte auf eine maximal 15.1ºC. Gegen Abend sinkt die Temperatur leicht auf 14.26ºC und wird in der Nacht um die 14.69ºC liegen. Insgesamt bleiben die Temperaturen also relativ konstant und eher kühl frisch, typisch für die Frühjahrssaison auf unserer schönen Insel.

Haptisches Erlebnis: Das gefühlte Wetter

Doch wie wir alle wissen, ist es nicht nur die tatsächliche Temperatur, die die Wahrnehmung des Wetters bestimmt. Das Gefühl am Morgen wird bei etwa 13.28ºC liegen, tagsüber bei 14.96ºC, am Nachmittag bei 14.14ºC und nachts bei 14.51ºC. Die Wetterbedingungen können also das aktuelle Thermoempfinden beeinflussen und tendenziell leicht kälter erscheinen lassen.

Regendetails, Druck und Wind

Die Atmosphäre wird einen Druck von 1010 hPa haben und die Luftfeuchtigkeit beträgt 88%. Ein hoher Wert, der die typisch feuchte Luft an solchen Regentagen erklärt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 11.1m/s aus Richtung 128º wehen, mit Böen, die bis zu 19.5m/s erreichen können. Dabei beträgt die Wolkendecke 13% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 67% recht hoch. Rechnen Sie also besser mit einem Regentag und vergessen Sie ihren Regenschirm nicht, wenn Sie das Haus verlassen.

Obwohl das Wetter in Cala Rajada morgen uns ein kleines bisschen herausfordert, bleibt Mallorca ein wundervoller Ort – bei Regen oder Sonnenschein. Hervorragend geeignet, um sich schon auf die kommenden wärmeren Tage zu freuen, die uns zweifellos bevorstehen.