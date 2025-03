Im Herzen der mediterranen Idylle Mallorcas liegt die Bucht von Palma, die uns an diesem 10. März ein typisches Frühlingswetter präsentiert. Die Hauptstadt der Insel empfängt uns mit bedecktem Himmel und mäßigem Regen, von dem wir wissen, dass er für den Fruchtbarkeit und die Blütenpracht der Natur unerlässlich ist.

Temperaturen zwischen mild und frisch

Unsere heutige Vorhersage wird von Temperaturen bestimmt, die für diese Jahreszeit durchaus typisch sind. Sie reichen von einer Minimaltemperatur von 11.38ºC bis zu einer maximalen Temperatur von 14.48ºC. Demnach erwartet uns am Morgen eine Temperatur von 12.49ºC, am Tag erwärmt es sich leicht auf 14.43ºC, am Nachmittag kühlt es sich auf 13.08ºC ab und in der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 11.72ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, eine wertvolle Metrik, die Körperempfindungen mit Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, liegen morgens bei 12.01ºC, tagsüber bei 14.07ºC, nachmittags bei 12.32ºC und nachts bei 11.25ºC. Damit empfehlen wir, sich je nach Tageszeit angemessen zu kleiden und sich nicht von der tatsächlichen Temperatur täuschen zu lassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Palma werden auch von einem atmosphärischen Druck von 1003 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 82% beeinflusst, die für ein wechselhaftes Wetter sorgen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.7m/s aus einer Richtung von 189º und erwarteten Böen bis zu 15.57m/s. Daher empfehlen wir, besonders an exponierten Stellen, wie der Uferpromenade, etwas vorsichtig zu sein. Zum Abschluss unserer Prognose möchten wir daran erinnern, dass die Wolkendecke bei 89% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Nichtsdestotrotz sollten wir das nasse Wetter willkommen heißen, da es das Leben und die Farben Mallorcas antreibt und uns immer ein ständig erneuertes Paradies schenkt.