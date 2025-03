Im Herzen der Tramuntana, wiegt sich das malerische Sóller im steten Rhythmus der mallorquinischen Jahreszeiten. An diesem 10. März erwartet uns jedoch ein unruhiger Tanz mit der Natur. Die Wetterprognose für Sóller kündigt mäßigen Regen an. Ein wolkig-verhangener Tag erwartet uns, mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit für Regen und einer dichten Wolkendecke, die 97% des Himmels bedeckt.

Temperaturen

Die Temperaturen in der Orangenhauptstadt werden durch die Anwesenheit von Niederschlägen gemildert. Von einem Minimum von 9,4ºC in der Nacht bis hin zu einem Maximum von 13,46ºC zur Mittagszeit zeigt diese Frühlingsperiode die Stärke ihrer widersprüchlichen Stimmung, die die Insel im Kampf mit den Resten des Winters zeigt. In den frühen Morgenstunden prognostizieren wir eine Temperatur von 10,99ºC, steigend auf 13,32ºC im Laufe des Tages und schließlich auf 12,02ºC am Nachmittag abfallend. Zur Nachtstunde erwartet uns dann ein Rückgang auf 9,72ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen steuern eine gewöhnlich subjektive Note zur objektiven Wissenschaft der Meteorologie bei. Morgens wird die gefühlte Temperatur bei etwa 10,52ºC liegen und im Laufe des Tages auf 12,98ºC ansteigen. Am Nachmittag wird sich die Temperatur auf etwa 11,31ºC abkühlen, um uns dann in der Nacht mit 8,83ºC kühl in die Arme des mallorquinischen Frühlings zu entlassen.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Die Luftdruckbedingungen stehen bei 1003 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 87% liegt - eine klare Bestätigung unseres Regenprognose. Einen Extra-Dämpfer bringen die Winde, die mit 5,78 m/s aus Richtung 194º wehen. Beachten Sie jedoch die Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 14,07 m/s erreichen können. Trotz des regnerischen Wetters, spiegelt sich die Essenz Sóllers wundervoll in einer Palette von Grautönen wider. Der regnerische Tag bietet Gelegenheit, die weniger sonnenverwöhnte Seite dieser traumhaften Insel zu bewundern.