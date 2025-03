Mallorcas Frühlingswetter dreht seine nächste Runde und bietet den Bewohnern und Besuchern von Alcúdia einen Tag voller milder Temperaturen und gesegneter Feuchtigkeit. Leichter Regen ist vorhergesagt, der die malerische Küstengemeinde der Insel erfrischt und für eine magische Atmosphäre sorgt. Tauchen Sie mit uns tiefer in die meteorologischen Einzelheiten des heutigen Tages ein.

Temperaturschwankungen in Alcúdia

Der Thermometerstand schwankt heute zwischen einer minimalen Temperatur von 10.85ºC und einer maximalen Temperatur von 16.09ºC. Früh aufstehende Bewohner oder Frühaufsteher unter den Besuchern Alcúdias werden sich auf eine angenehme Morgenstunde bei 12.64ºC einstellen können. Am Tag erwarten wir eine Spitze von 14.89ºC, die sich bis zum Nachmittag auf 14.15ºC abschwächt. Wenn die Dunkelheit einbricht, kühlt sich das Wetter auf 11.4ºC ab.

Wie wird sich das Wetter in Alcúdia anfühlen?

Das Thermometer mag zwar objektive Werte anzeigen, das thermische Gefühl ist jedoch oft ein besserer Richtwert für unsere hautnahe Wahrnehmung. Der Morgen in Alcúdia wird gefühlt bei 12.07ºC liegen, während der Tag mit 14.47ºC einen Hauch wärmer erscheint. Der Nachmittag bringt etwas Frische zurück, mit einem gefühlten Wert von 13.42ºC. Die Nacht wird dann mit einem thermischen Gefühl von 10.74ºC die kälteste Phase des Tages darstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen in Alcúdia

Atmosphärendruck und Luftfeuchtigkeit sind zwei weitere wesentliche Komponenten, die unser Wettererlebnis beeinflussen. Der heutige Atmosphärendruck liegt bei 1003 hPa und die Luftfeuchtigkeit betragt beträchtliche 78%. Nebst der feuchten Luft weht heute in Alcúdia ein Wind von 9.47m/s in Richtung 188º. Windböen sind mit 13.87m/s vorherzusagen, weshalb wir raten, Schirme und Hüte festzuhalten! Die Wolkendecke bleibt für den größten Teil des Tages ziemlich voll bei 99%, und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist definitiv gegeben – sie liegt nämlich bei 100%. Also vergessen Sie heute nicht, Ihre Regenschirme mitzunehmen wenn Sie Alcúdia erkunden!