Heutige Wetterprognose für Cala Millor, auf unserer wunderschönen Insel Mallorca, zeigt ein eher feuchtes und kühles Bild. Gepaart mit einem mäßigen Regen, stehen die Chancen für einen Sonnenscheintag leider nicht gut. Die Temperaturen werden während des Tages kaum eine Bandbreite von 4 Grad überschreiten und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt konsequent bei 100 Prozent. Die stürmischen Böen und eine vollständig bedeckte Wolkendecke lassen die Sonne wohl kaum durchblitzen.

Vorhersage für die Temperaturen

Unsere Prognosen für den heutigen Tag zeigen minimale Temperaturen von 10.96ºC in der Nacht und maximale Temperaturen von 14.95ºC tagsüber. Am Morgen sollten wir uns auf rund 12.63ºC einstellen, welche sich am Tag auf 13.35ºC erhöhen und am Nachmittag bei 13.39ºC bleiben. Über Nacht fallen die Temperaturen dann wieder auf 10.96ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Wie Sie wissen, kann das tatsächliche Temperaturerlebnis von der gemessenen Temperatur abweichen und wird häufig als "gefühlte Temperatur" bezeichnet. Für den heutigen Tag erwarten wir morgens eine gefühlte Temperatur von 12.06ºC, welche sich tagsüber auf 12.93ºC erhöht und am Nachmittag auf 12.64ºC absinkt. In der Nacht werden wir uns auf eine gesenkte gefühlte Temperatur von 10.36ºC einstellen müssen.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unbeständiges Wetter geht oft mit erhöhtem atmosphärischem Druck einher. Wir prognostizieren heute einen Druck von 1004 hPa. Der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 84 und weist auf die zu erwartenden Niederschläge hin. Was den Wind betrifft, so rechnen wir mit einer Geschwindigkeit von 10.48m/s in Richtung 201º und Böen, die 14.96m/s erreichen können. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm festzuhalten!