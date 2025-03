Herzlich willkommen zu unserem aktuellsten Wetterbericht über das malerische Port d'Andratx auf der sonnigen Insel Mallorca. Obwohl wir mäßigen Regen erwarten, sind die Temperaturen immer noch angenehm mild, ideal für diejenigen, die das entspannte Innenleben bevorzugen.

Der Temperatur-Überblick

Die Temperaturen in Port d'Andratx variieren am heutigen tag zwischen 12.93ºC und 14.4ºC. Morgens liegt die Temperatur bei 13.15ºC, steigt tagsüber auf 13.68ºC und erreicht nachmittags ihren Höhepunkt bei 13.99ºC. In der Nacht bleibt es mit 14.17ºC relativ mild.

Die gefühlten Temperaturen

Ein wichtiger Aspekt ist natürlich, wie wir das Wetter fühlen. Der sogenannte thermische oder gefühlte Wert gibt uns Aufschluss darüber. Morgens liegt der gefühlte Wert bei 12.74ºC, steigt tagsüber leicht auf 13.22ºC und erreicht nachmittags 13.32ºC. Nachts fühlt es sich mild mit 13.78ºC an. Eine Jacke kann also in den Abendstunden nicht schaden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Temperaturen werfen wir einen Blick auf weitere relevante Wetterdaten. Der Atmosphärendruck liegt bei 1003 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Die Inselliebhaber, die eher den Wind suchen, können sich auf eine Geschwindigkeit von 9.91m/s freuen, der aus einer Richtung von 200º weht. Böen können sogar bis zu 12.4m/s erreichen. Trotz der 100% Regenwahrscheinlichkeit und einer Wolkendecke von 77% lädt das Wetter dennoch zum Entspannen und Genießen der Insel ein. Obwohl der heutige Tag regnerisch sein wird, lässt das angenehme Klima von Port d'Andratx keinen Raum für schlechte Laune. Wie sagt man so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag auf unserer schönen Insel Mallorca.