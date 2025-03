Die Einwohner von Santanyí in Mallorca können sich heute auf einen durchweg bewölkten Tag mit mäßigem Regen einstellen. Dabei bleibt die Temperatur für die Jahreszeit angenehm. Hier bei uns liefert der detaillierte und genaueste Wetterbericht eine komplette Übersicht über alles, was Sie über die Wetterbedingungen von heute, den 10. März 2025, wissen müssen.

Temperaturregister des Tages

Die Spanne der heutigen Temperaturen ist relativ klein. Mit einem Minimum von 12.31ºC und einem Maximum von 14.82ºC bleibt das Thermometer in einer angenehmen Zone. Wir können am Morgen eine Temperatur von 13.35ºC erwarten, die sich bis zum Höhepunkt des Tages auf 14.46ºC erhöht. Am Nachmittag wird sie auf 13.27ºC zurückgehen und in der Nacht auf 12.51ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen

Im Hinblick auf das thermische Empfinden können wir morgens mit einer gefühlten Temperatur von 12.88ºC, am Tag mit 14.1ºC, am Nachmittag mit 12.53ºC und in der Nacht mit 12.11ºC rechnen. Daher empfehlen wir, den Regenschirm griffbereit zu haben und sich warm genug zu kleiden, um den Tag angenehm zu verbringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt heute 1004 hPa und das Feuchtebarometer zeigt 82 %. Diese Kombination wird sich sicherlich auf das allgemeine Empfinden des Wetters auswirken. Beim Wind kann es durchaus stürmisch werden: Er weht mit einer Geschwindigkeit von 10.85 m/s aus Richtung 210º und kann in Böen 14.38 m/s erreichen. Die Bewölkung ist mit 97 % fast vollständig und damit wird die Regenwahrscheinlichkeit hoch gehalten: Sie liegt bei 100 %.

Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich sind und Sie gut vorbereitet in den Tag starten können. Bleiben Sie sicher und trocken.