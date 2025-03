Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Das Wetter am heutigen 10. März 2025 bietet in Santa Ponsa keine großen Überraschungen. Es erwarten uns ein beständiges, wechselhaftes Wetterbild und mild kühle Temperaturen. Wenn Sie heute Ihren Schirm vergessen, könnten es eindeutig feuchte Angelegenheiten werden. Es wird mäßiger Regen erwartet und die Temperatur wird sich zwischen 12.73ºC und 14.37ºC bewegen.

Temperaturen – Mäßig kühl

Mit einem Tageshöchstwert von 14.37ºC und einem Tiefstwert von 12.73ºC bleibt das Temperaturspektrum recht eng. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 13.05ºC, am Tag steigt diese auf 13.95ºC an und sinkt am Nachmittag auf 12.97ºC. In der Nacht wird es dann mit 13.13ºC etwas kühler. Packen Sie also einen Mantel ein, wenn Sie noch spät unterwegs sind.

Gefühlte Temperaturen – Frisch bis kühl

Die gefühlten Temperaturen liegen im ähnlichen Bereich. Morgens dürfen wir uns auf 12.66ºC freuen, gegen Mittag wird es mit 13.52ºC merklich wärmer. Am Nachmittag nehmen die Temperaturen mit 12.28ºC wieder ab und in der Nacht fühlen sich die 13.13ºC etwas kühler an. Auch hier empfehlen wir, auf geeignete Kleidung zu achten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Alles im grünen Bereich

Auch bei den weiteren Indikatoren gibt es nichts Beunruhigendes zu vermelden. Der Atmosphärendruck liegt bei ruhigen 1003 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%, was ein wenig höher als normal ist, aber noch keine nennenswerten Beschwerden verursachen sollte. Der Wind wird mit 10.35m/s aus Richtung 202º wehen und in Böen kann er auf 14.12m/s ansteigen. Wer also eine Windjacke besitzt, sollte sie heute vielleicht nutzen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Santa Ponsa eher unbeständig wird. Bei 100% Regenwahrscheinlichkeit und einer Wolkendecke von 84% wird es wenig Sonnenschein geben. Dennoch: Lassen Sie sich den Tag nicht verderben. Denken Sie daran, immer positiv zu bleiben - auch wenn das Wetter es nicht ist!