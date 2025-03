Ein bisschen Feuchtigkeit sollte die Liebhaber des kühleren Klimas in Cala Rajada, Mallorca, nicht abschrecken. Am 10. März 2025 erwartet uns ein Tag mit mäßigem Regen. Die Wolkendecke liegt bei 100%, und es sieht so aus, als ob sich der Himmel über Cala Rajada nicht aufklaren wird. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Trotz des grauen Himmels und des sicher fallenden Regens, kann der Tag mit der richtigen Kleidung und Einstellung ein genießbarer sein.

Die Temperaturen

Die Temperatur schwankt an diesem Tag zwischen erfrischende 11,35ºC in der tiefliegendsten Nacht und milden 15,53ºC in der wärmsten Tagesphase. Morgens erwachen wir zu einer Temperatur von 12,99ºC, die auf 13,56ºC am Tag ansteigt und nachmittags mit 14,11ºC ihren Höhepunkt erreicht, bevor sie nach Sonnenuntergang wieder auf 11,35ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Messwerte bestimmte Zahlen anzeigen, kann die gefühlte Temperatur davon abweichen. Morgens fühlt es sich als 12,46ºC an, tagsüber als 13,14ºC, nachmittags als 13,43ºC und in der tiefliegendsten Nacht wird es so fühlen, als ob es 10,73ºC sind.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt am diesem regnerischen Tag 1004 hPa und die Luftfeuchtigkeit erreicht hohe 83%. Des Weiteren wartet ein ordentlicher Wind auf alle Draußenliebhaber: Der Wind bläst mit durchschnittlich 10,54 m/s und ist aus Richtung 197º (Süd-Südwest) zu erwarten. Es besteht die Möglichkeit von Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 14,8 m/s erreichen können.

Während der Tag vielleicht nicht ideal für eine ausgiebige Strandtour ist, bietet er dennoch Möglichkeiten für zahlreiche andere Aktivitäten in Cala Rajada. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das lokale Angebot an Museen, Galerien und gemütlichen Cafés zu entdecken und sich von den regnerischen Bedingungen nicht davon abhalten zu lassen, Ihren Tag zu genießen!