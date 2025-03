Heute wenden wir unser Augenmerk auf das Wetter in Palma, der pulsierenden Inselhauptstadt von Mallorca. Trotz des leichten Regens, der voraussichtlich über die Stadt ziehen wird, sind mildere Temperaturen und eine angenehme Brise zu erwarten. Dieses Wetterbild bringt eine erfrischende Note in den Einzug des mediterranen Frühlings. Bereiten Sie sich also auf einen Tag vor, der, obwohl regnerisch, dennoch seinen eigenen Charme hat.

Temperaturenwerte: Ein Tag der milder Frühlingstemperaturen Unser Tag in Palma beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 13.68ºC am Morgen. Im Laufe des Tages klettern die Werte auf eine maximale Temperatur von 16.04ºC, bevor sie am Nachmittag auf etwa 14.45ºC fallen. Die Nacht begrüßt uns mit kühlen aber immer noch milden 12.76ºC. Gefühlte Temperaturen: Ein rundum komfortabler Tag Neben den tatsächlichen Temperaturen sollten wir stets auch das thermische Gefühl bedenken, das den subjektiven Eindruck der Kälte oder Wärme, den unser Körper erfährt, besser widerspiegelt. Die gefühlten Temperaturen für heute in Palma werden morgens bei etwa 13.4ºC liegen, tagsüber ein angenehmes 15.4ºC erreichen, nachmittags auf 14.07ºC fallen und in der Nacht bei etwa 12.18ºC ausklingen. Damit bleibt der Tag im Großen und Ganzen angenehm und komfortabel. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Erfrischende Brisen und gemäßigter Luftdruck Ein atmosphärischer Druck von 1005 hPa sowie eine Luftfeuchtigkeit von 65% unterstreichen das frühlingshafte Ambiente in Palma. Der Wind, aus Richtung 227º wehend, wird Geschwindigkeiten von 6.49m/s erreichen, mit Böen bis zu 9.1m/s. Trotz der 100%igen Regenwahrscheinlichkeit und einer Wolkendecke von 87% erwartet uns also ein atmosphärisch angenehmer Tag.