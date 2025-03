Wir begrüßen unsere Leser mit den neuesten Wetterinformationen aus Sóller für den 11. März. Ein Tag mit wechselhaftem, aber doch behaglichem Wetter erwartet uns, mit Bedingungen von leichtem Regen, korrekte Temperaturen und einer sanften Brise. Die Wolkendecke is stark mit 91% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.

Temperaturspanne des Tages

Die Temperaturschwankungen reichen von einer minimalen Temperatur von 10,83ºC bis hin zu einem maximalen Temperaturanstieg auf 15,52ºC. In den Morgenstunden werden wir eine Temperatur von ungefähr 12,35ºC haben, die auf 15,52ºC am Tag steigen wird. Der Nachmittag kühlt sich auf 13,62ºC ab und in der Nacht wird es sich auf 10,95ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen variieren leicht von den tatsächlichen Temperaturen, mit einem thermischen Gefühl, das morgens bei etwa 12,15ºC liegt , tagsüber auf 14,77ºC ansteigt, nachmittags auf 13,13ºC sinkt und nachts bis auf 10,29ºC absinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird auf 1005 hPa geschätzt, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 63%. Der Wind für den Tag wird relativ mild sein, wie wir es in Sóller gewohnt sind, mit einer Geschwindigkeit von 5,66 m/s aus einer Richtung von 243º kommend. Böen können gelegentlich eine Geschwindigkeit von bis zu 9,8 m/s erreichen.

Mit diesen umfassenden Wetterinformationen steht Ihnen nun nichts mehr im Wege, um Ihren Tag in Sóller optimal zu planen. Denken Sie daran, Ihren Regenschirm einzupacken und sich warm zu kleiden. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag, egal welches Wetter Sie erwartet!