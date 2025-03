Wir sind mittlerweile bereits Mitte März und das Wetter auf Mallorca zeigt sich heute in der Region Alcúdia gewohnt mild, allerdings auch mit einem verdeckten Himmel. Die Wolkendecke liegt bei beachtlichen 94%, was die Sonne etwas versteckt. Dennoch können sich die Einwohner und Besucher auf angenehme Temperaturen freuen, die mit minimal 12,33ºC und maximal 17,32ºC erwartet werden. Regenschauer sind nicht auszuschließen, die Wahrscheinlichkeit liegt jedoch bei lediglich 12%.

Ausführlicher Blick auf die Temperaturen

Der Tag in Alcúdia startet mit morgendlichen Temperaturen von 12,69ºC, während das Thermometer im Laufe des Tages auf bis zu 17,17ºC ansteigt. In den Nachmittagsstunden kühlt es sich wieder auf 14,85ºC ab und in der Nacht können die Bewohner mit 13,14ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Das effektive Thermometer zeigt nicht immer das tatsächliche Empfinden der Außentemperatur an. Unsere gefühlte Temperatur wird morgens bei 12,39ºC liegen und im Laufe des Tages bis auf 16,43ºC ansteigen. Nachmittags und abends sind das gefühlte Temperaturniveau mit 14,35ºC bzw. 12,52ºC immer noch äußerst angenehm.

Atemberaubende Atmosphärendetails: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum perfekten Abschluss unserer Wetteranalyse werfen wir noch einen Blick auf die Atmosphärendetails. Der Differenzdruck wird bei 1004 hPa liegen und die relative Luftfeuchtigkeit bei 57%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8,12m/s aus der Richtung 240º wehen, wobei wir Böen von bis zu 12,05m/s erwarten können.

Alles in allem erwartet uns in Alcúdia also ein überwiegend bewölkter, dennoch angenehmer und milder Tag. Vergessen Sie also nicht, Ihre Jacke mitzunehmen, wenn Sie das Haus verlassen und machen Sie das Beste aus Ihrem Tag, egal bei welchem Wetter!