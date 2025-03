Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser! Heute bringen wir Ihnen die neueste Wettervorhersage für Cala Millor, Mallorca, am 11. März 2025. Mit einer Windgeschwindigkeit von 8.9m/s und der Regenwahrscheinlichkeit von 37% erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen, der jedoch nicht das Potenzial hat, unsere Freude auf dem wunderschönen Balearen-Archipel zu dämpfen. Tatsächlich könnten die gemäßigten Temperaturen und die frische Brise die perfekte Begleitung für einen entspannten Nachmittag am Strand sein.

Temperaturausblick

In Bezug auf die Temperaturen bewegen wir uns in einem angenehmen Rahmen. Der Tag beginnt mit 12.82ºC, steigt auf 16.72ºC während der Mittagszeit und kühlt sich auf 14.3ºC am Nachmittag ab. Nachts erwartet uns eine angenehme Brise mit 12.9ºC. Der Temperaturdurchschnitt bewegt sich also zwischen minimalen 11.99ºC und maximalen 16.72ºC, was für einen Spaziergang entlang der schönen Küstenlinie wie geschaffen ist.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich dieses Wetter aber an? Die gefühlten Temperaturen sind oft entscheidender für unsere Komfortzone als die tatsächlichen Temperaturwerte. Am Morgen fühlt es sich an wie 12.46ºC und tagsüber erwarten uns angenehme 15.96ºC. Der Nachmittag zeigt sich mit gefühlten 13.77ºC etwas kühler, während die Nacht mit 12.39ºC abschließt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windstatus

Zusätzlich zu den Temperaturen beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem atmosphärischen Druck, welcher bei 1004 hPa liegt, der Luftfeuchtigkeit von 58% und dem Wind, der mit 8.9m/s aus Richtung 228º weht. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 13.82m/s erreichen. Die Wolkendecke ist zu 92% bedeckt und das Regenrisiko liegt bei 37%.

Auch wenn ein leichter Regen prognostiziert ist, sehen wir dem Tag mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und einer leichten Brise entgegen, welche die Schönheit und den Charme von Cala Millor unterstreicht. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den Tag!