Ein Hauch von Frische erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Rajada am 11. März 2025. Nachdem wir in letzter Zeit von perfektem Wetter begleitet wurden, wirft Mutter Natur einen kleinen Trick in Form von leichtem Regen aus. Mit Temperaturen knapp unter der warmen Schwelle und moderatem Wind wird der Tag weiterhin ideal für eine kleine Siesta unter dem Vordach sein.

Bis ins Detail: Die Temperaturen Mit minimalen Werten, die auf angenehme 12.37ºC abfallen, und Höchsttemperaturen, die auf bis zu 16.96ºC steigen, steht uns ein relativ milder Tag bevor. Am Morgen sollten Sie leichte 12.97ºC erwarten, während die Temperatur zum heißesten Teil des Tages auf 16.96ºC steigt. Gegen Nachmittag kühlt es sich auf moderaten 14.82ºC ab und in der Nacht sinkt das Thermometer auf milde 13.45ºC. Für das feine Gefühl: Die gefühlten Temperaturen Aber wie wird es sich tatsächlich anfühlen? Unsere Prognose zeigt, dass das thermische Gefühl durchgehend unter den tatsächlichen Temperaturen liegen und sowohl tagsüber als auch nachts ein wenig kühler sein wird. Sie dürfen morgens ein Gefühl von 12.65ºC erwarten, die Tageszeit verspricht 16.25ºC, der Nachmittag bringt uns gefühlte 14.29ºC und die Nacht wird uns mit gefühlten 12.94ºC sanft in den Schlaf wiegen. Unter dem Mikroskop: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck für den 11. März steht bei stabilen 1004 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Dies sollte für einen klaren Atemzug zwischendurch sorgen. In Sachen Wind treffen wir auf eine Geschwindigkeit von 8.66m/s in Richtung 225º mit Böen, die auf 13.82m/s hochschnellen können. Bei einer Wolkendecke von 92% besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 25%, also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen!