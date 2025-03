Urlauber aufgepasst! Das Wetter auf Mallorca bleibt unbeständig: Kaum hat Sturmtief Jana die Insel verlassen, steht schon das nächste Tief namens Konrad in den Startlöchern. Wer hier lebt oder aktuell Urlaub auf Mallorca macht, muss sich auf erneuten Regen, starken Wind und sinkende Temperaturen einstellen.

Noch bis Mittwochabend wird die Insel unter dem Einfluss von Jana stehen. Laut der aktuellen Wettervorhersage für Mallorca wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab, örtlich kann es auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad und sind damit etwas höher als üblich für diese Jahreszeit. Der Wind weht mäßig bis stark aus West und Nordwest, dreht aber am Nachmittag auf Südwest.

Ab Donnerstagnachmittag bringt Sturmtief Konrad den nächsten Wetterumschwung. Laut der balearischen Vertretung des Staatlichen Wetteramts Aemet ziehen bereits am Morgen erste Wolken auf, bevor es am Nachmittag zunehmend bewölkt wird und mit Regen zu rechnen ist. Die Temperaturen bleiben weitgehend stabil oder steigen leicht an. Der Wind frischt auf und weht moderat bis stark aus Südwest und Süden.

Temperatursturz ab Samstag

Auch am Freitag bleibt das Wetter auf Mallorca wechselhaft. Besonders in den Morgenstunden sind starke Regenfälle möglich, während sich das Wetter im Tagesverlauf etwas beruhigt. Die Temperaturen gehen leicht zurück, der Wind bleibt kräftig und kommt weiterhin aus West und Südwest.

Der markanteste Wetterumschwung erwartet Mallorca jedoch am Samstag. Die Temperaturen sinken spürbar und überschreiten kaum noch die 15-Grad-Marke, womit sie unter den für Mitte März üblichen Werten liegen. Zwar wird der Regen nicht mehr so flächendeckend auftreten wie an den Tagen zuvor, doch vereinzelte Schauer sind weiterhin möglich.

Das Wetter auf Mallorca bleibt also weiterhin unbeständig. Wer seinen Urlaub auf Mallorca verbringt oder eine Reise plant, sollte die aktuellen Wetterwarnungen im Blick behalten. Regenjacke und wärmere Kleidung könnten in den kommenden Tagen auf der Insel eine gute Wahl sein.

Ganz Spanien erlebt Dauerregen

In den vergangenen Tagen war das Wetter auf Mallorca und in ganz Spanien sehr unbeständig. Während Mittel- und Nordeuropa von frühlingshaften Temperaturen und Sonne verwöhnt wurden, gab es auf Mallorca Dauerregen. Auch in Madrid regnet es seit mehr als zehn Tagen quasi am Stück.