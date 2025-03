Auf Mallorca ist für diesen Mittwoch, den 12. März 2025, feuchteres Klima prognostiziert. Die wunderschöne Hauptstadt Palma, wird von leichtem Nieselregen heimgesucht, der jedoch keine bedeutenden Unbequemlichkeiten mit sich bringt. Mit teilweiser Bewölkung und milden Temperaturen läuft die Woche auf der Insel in gewohnter Weise ab.

Temperaturausblick

In puncto Temperaturen präsentiert sich der Tag angenehm mild. Die Bewohner und Besucher der Stadt können mit minimalen Temperaturen von 11.1ºC und maximalen Werten von 15.3ºC rechnen. Der Morgen startet mit 11.22ºC und die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf bis zu 14.83ºC an. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 14.03ºC erwarten, und die Nacht bringt schließlich angenehme 13.62ºC.

Gefühlte Temperaturen im Detail

Obwohl die gemessenen Temperaturen ihre eigene Geschichte erzählen, unterscheidet sich das tatsächlich gefühlte Klima oft davon. Morgens fühlt sich die Temperatur eher wie 10.7ºC an. Im weiteren Verlauf des Tages wird es mit gefühlten 14.12ºC etwas wärmer, bevor es am Nachmittag auf 13.29ºC abkühlt. Die Nacht beschert uns dann ein behagliches Gefühl von 12.94ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Betrachten wir nun die weiteren klimatischen Bedingungen. Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1003 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.77m/s aus Nordwesten (317º) und kann in Böen sogar eine Geschwindigkeit von 10.48m/s erreichen. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Wahrscheinlichkeit für Regen recht hoch ist, und zwar bei 89%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 12. März in Palma wettertechnisch alles bietet, was man von einem milden Frühlingstag erwartet - leichter Regen, angenehme Temperaturen und eine frische Brise. Trotz der Regenwahrscheinlichkeit bleibt der Charme Mallorcas unbestreitbar und lädt dazu ein, die Insel auch bei diesen meteorologischen Bedingungen zu genießen.