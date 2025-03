Ein nieseliger Morgen begrüßt die Einwohner von Sóller auf Mallorca am 12. März 2025. Die Wetterbedingungen reichen von leichtem Regen bis hin zu einer leicht mit Wolken bedeckten Atmosphäre durch den Tag. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen 10.26ºC und 13.91ºC, was einen eher milden Tag auf der beliebten Ferieninsel verspricht.

Temperaturverlauf

Der Morgen in Sóller startet mit einer Temperatur von ca. 10.31ºC. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen auf etwa 13.27ºC klettern, bevor sie am Nachmittag wieder leicht auf 13.14ºC abfallen. Die Nacht bringt schließlich kühlere Temperaturen mit sich und tänzelt um die 11.23ºC Marke herum.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der relativ milden Temperaturen wirken die Bedingungen aufgrund einer erhöhten Luftfeuchtigkeit etwas kälter. Das thermische Empfinden beträgt am Morgen 9.82ºC. Tagsüber fühlt es sich mit 12.66ºC immer noch recht angenehm an, am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 12.39ºC, und in der Nacht auf 10.68ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck lieg relativ niedrig und verliehen den Tag eine bewölkte und etwas feuchte Atmosphäre mit einem Messwert von 1003 hPa. Die prognostizierte Luftfeuchtigkeit liegt bei 77%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.68 m/s in Richtung 309º und es kann zu Böen von bis zu 8.07 m/s kommen. Mit einer Wolkendecke von 36% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 69% sollten Bewohner und Besucher von Sóller auf Mallorca in jedem Fall ihren Regenschirm griffbereit haben.