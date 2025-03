Der Frühlingsanfang auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite. Für den 12. März stellt der Wetterbericht einen klaren Himmel über Alcúdia in Aussicht. Mit minimalen Temperaturen von 11,87°C und maximalen Temperaturen, die auf 15,47°C steigen, wird der Tag in jedem Fall behaglich. Bevor wir jedoch ins Detail gehen, sehen wir uns die Entwicklung über den Tag verteilt an.

Die Temperaturentwicklung

Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 12,22°C. Am Tage erwärmt sich die Luft auf 15,34°C, bevor sie am Nachmittag wieder leicht auf 14,76°C abkühlt. Nach Sonnenuntergang kann man mit einer nächtlichen Temperatur von 13,11°C rechnen. Die Temperaturen variieren also über den Tag nur geringfügig, was für stabile Wetterbedingungen spricht.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wir wissen, sagt die Temperatur nicht immer alles über unser Wohlbefinden aus. Wie werden wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen? Während wir uns morgens auf eine gefühlte Temperatur von 11,56°C einstellen dürfen, wird es tagsüber mit 14,68°C etwas wärmer. Die gefühlte Temperatur am Nachmittag liegt bei 13,99°C und in der Nacht bei 12,43°C. Auch hier spricht alles für einen angenehmen, milden Märztag in Alcúdia.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere Faktoren, die die Wetterlage bestimmen, sind der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windstärke. Die Vorhersage für den 12. März zeigt einen atmosphärischen Druck von 1002 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,31m/s aus einer Richtung von 301º. Böen können auch bis zur Stärke von 8,96m/s erreichen. Es lohnt sich also, das beim Planen von Aktivitäten im Freien im Auge zu behalten.

Alles in allem zeigen die Prognosen, dass der 12. März ein schöner Tag zum Genießen des Freilufts auf diesem malerischen Teil von Mallorca wird. Egal ob Sie vorhaben, sich am Strand zu entspannen, durch die historischen Straßen von Alcúdia zu schlendern oder sich auf eine Wanderung in die umliegenden Hügel zu begeben, das Wetter steht Ihnen nicht im Wege.