Der heutige Tag begrüßt uns in Cala Millor mit frischem Wetter, wobei leichte Regenschauer über den Himmel huschen. Die Temperaturen bewegen sich dabei im milden Bereich. Dabei bietet der Tag wie gewohnt ein abwechslungsreiches Wetterbild, mit Temperaturen, die tagsüber ihren Höhepunkt erreichen und gegen Abend hin wieder abkühlen.

Temperaturreport

Heute zeigt sich das Thermometer recht gemäßigt. Die Mindesttemperatur liegt bei 11.41ºC mit einer erwarteten Maximaltemperatur von 15.33ºC. Der Morgen startet mit kühlen 11.87ºC. Wie es für diese Jahreszeit üblich ist, wird die Temperatur tagsüber auf bis zu 15.33ºC steigen, bevor sie sich am Nachmittag auf 13.84ºC abkühlt. In der Nacht erwartet uns eine knackige Temperatur von 13.2ºC.

Gefühlte Temperaturen

Natürlich spielt nicht nur die objektive Temperatur eine Rolle, sondern auch, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Morgens werden wir also 11.28ºC spüren, während es am Tag 14.64ºC sein werden. Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur auf 13ºC abfallen und in der Nacht liegt sie dann bei 12.48ºC.

Luftdruck und Feuchtigkeit

Bezüglich des Luftdrucks ist heute mit Standardwerten zu rechnen, wir erhalten atmosphärische 1002 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt dabei 66 Prozent.

Wind und Wolkendecke

Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 7.88m/s aus der Richtung 299º und wir können mit Böen von bis zu 12.52m/s rechnen. Die Wolkendecke ist bei 14% recht niedrig, dennoch besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 45%.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Tag in Cala Millor eine Mischung aus Sonne, Wolken und leichtem Regen mit sich bringt. Passende Kleidung ist die beste Vorbereitung bei wechselhaften Wetterbedingungen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den Tag!