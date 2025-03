Port d'Andratx erlebt am 12. März 2025 einen leicht regnerischen Tag, gegen den aber die angenehmen Temperaturen einen erheblichen Ausgleich bieten. Man kann sagen, dass dies ein klassischer Fall von meteorologischem Tauschhandel ist - auf der einen Seite steht der ungemütlicher Regen, auf der anderen das versöhnliche Thermometer mit Werten, die den Tag erträglich machen.

Morgen- bis Nachttemperaturen

Mit Temperaturen zwischen 13,94ºC und 15,36ºC, weist der Tag eine relative Stabilität auf. Während der Morgen mit 13,94ºC beginnt, steigt die Temperatur im Laufe des Tages auf 14,81ºC an. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 14,53ºC ab, nur um in der Nacht auf den Höchstwert des Tages von 15,36ºC anzusteigen.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Was das thermische Empfinden anbelangt, so kann man ein ähnliches Muster wie bei den realen Temperaturen erkennen. Morgens liegt das gefühlte Temperaturniveau bei 13,4ºC und steigt am Tag auf 14,04ºC an. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung mit sich - die gefühlte Temperatur sinkt auf 13,94ºC, um dann in der Nacht auf 14,7 ºC hochzuschnellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beläuft sich auf 1003 hPa, ganz in der Nähe des Durchschnitts, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%. Der Wind weht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,92m/s aus Richtung 321º und erreicht in Böen Stärken von 14,66m/s. Zusätzliche Beachtung verdient der hohe Prozentsatz an Niederschlägen. Trotz einer Wolkendecke von nur 6%, beträgt die Wahrscheinlichkeit für Regen beachtliche 93%. Während dies die Leichtathleten und Sonnenanbeter enttäuschen mag, werden die Landwirte sicherlich ein Lächeln auf ihren Gesichtern haben. Abschließend bleibt zu sagen: Ziehen Sie am 12. März in Port d'Andratx vor dem Ausgehen einen Blick auf den Himmel und die Prognose, um dann entscheiden zu können, ob Sie den Schirm mitnehmen oder nicht. Doch trotz des Regens, verspricht der Tag durchweg angenehme Temperaturen.