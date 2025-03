Herzlich willkommen zur aktuellen Wetteraussicht für Palma auf Mallorca! Vor uns liegt ein Tag mit mäßigem Regen und einem breiten Temperaturspektrum. Mit Minima von 12.18ºC bis zu Maxima von 16.39ºC bietet der Tag ein abwechslungsreiches Wettergeschehen. Der Wind kommt mit einer Stärke von 9.14m/s aus Richtung 210º und erreicht in Böen bis zu 14.21m/s. Die Wolkendecke stellt sich mit 48% mittel-dicht dar, wobei die Regenwahrscheinlichkeit 100% beträgt. Dazu wird uns eine überschaubare Luftfeuchtigkeit von 61% erwarten.

Temperaturaussichten im Detail

Mit einer minimalen Temperatur von 12.18ºC und einer maximalen von 16.39ºC lässt die Thermometerskala heute etwas Spielraum übrig. Detaillierter möchten wir vor allem auf den Tag blicken: Im Laufe des Morgens klettern die Grade bereits auf erwartete 12.41ºC hoch und erreichen ihren Tageshöhepunkt mit 16.2ºC. Am Nachmittag kühlt es dann auf 13.68ºC ab und die Nacht bringt uns schließlich Temperaturen um 12.68ºC.

Das thermische Gefühl

Aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Trotz der tatsächlich gemessenen Temperaturen erwartet uns morgens ein thermisches Gefühl von 11.74ºC. Tagsüber fühlt sich das Wetter dann mit 15.47ºC etwas wärmer an, als es ist. Am Nachmittag und in der Nacht fühlt es sich mit 13.4ºC bzw. 12.38ºC tatsächlich etwas kühler an als von den Thermometern angezeigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Doch nicht nur die Temperaturen spielen eine Rolle im Wettergeschehen. Der Atmosphärendruck liegt bei 999 hPa, eine eher niedrige Zahl, die den bevorstehenden Regen erklärt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt solide 61%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.14m/s aus 210º und schafft es in Böen sogar auf 14.21m/s. Ein durchaus windiger Tag, der zusammen mit der vorhergesagten Regenwahrscheinlichkeit von 100% zu mäßigen Regen führen wird.

Wir hoffen, Sie sind gut auf das Wetter in Palma vorbereitet und halten Sie stets mit den aktuellsten Wetterinformationen auf dem Laufenden.