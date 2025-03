Alcúdia, ein idyllischer Ort auf der sonnigen Insel Mallorca, präsentiert sich uns heute, am 13. März 2025, mit einem besonders faszinierenden Wetterbild. Man könnte es fast als Mischung aus typischer Frühlingsfrische und der gewohnt mediterranen Wärme bezeichnen. Mit mäßigem Regen im Paket wird Alcúdia am heutigen Tag für Wetterbegeisterte ein interessanter Anblick sein.

Moderate Temperaturen mit einer leichten Frühlingsbrise

Beginnen wir mit den Temperaturen. Uns erwartet heute ein eher mildes Frühlingsklima. Der Tag startet dabei mit morgendlichen 11.58ºC. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf angenehme 16.67ºC, bevor es am Nachmittag auf etwas kühlere 12.51ºC absinkt. Auch die Nacht bleibt mit 14.12ºC relativ mild.

Das Gefühl auf der Haut: Gefühlte Temperaturen

Ein wichtiges Element, das über unseren persönlichen Komfort entscheidet, ist die gefühlte Temperatur. Macht man sich morgens auf den Weg, liegt diese bei 10.91ºC und erhöht sich tagsüber auf 16.01ºC. Am Nachmittag nehmen wir die Temperatur als 12.19ºC wahr und in der Nacht bei etwa 13.62ºC.

Lufteindrücke: Druck, Feuchtigkeit und Windstärke

Die Atmosphäre zeigt sich heute mit einem Druck von 999 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62%. Für uns bedeutet das eine eher feuchte Brise in der Luft. Der Wind weht dabei mit einer Geschwindigkeit von 9.07m/s in Richtung 209º und Böen können sogar eine Stärke von 13.65m/s erreichen. Ein Blick in den Himmel zeigt uns zudem, dass die Wolkendecke zu etwa 50% ausgefüllt ist, während die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag bei 100% liegt.

Alles in allem erwartet uns in Alcúdia ein Tag mit mäßigem Regen, frischer Brise und moderaten Temperaturen, die für den Frühling typisch sind. Nutzen Sie Ihren Regenschirm – es könnte nass werden!