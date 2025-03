Halten Sie Ihre Regenschirme fest, liebe Andratxer! Auf der wunderschönen Insel Mallorca erwartet uns heute in unserem charmanten Port d'Andratx ein Tag mit mäßigem Regen. Die Wettervorhersage verspricht eine interessante Mischung aus kühlen Temperaturen und erfrischender Luftfeuchtigkeit. Packen Sie Ihre wasserdichten Jacken aus und machen Sie sich bereit, die natürliche Schönheit unseres Hafens im Regen zu genießen.

Die Temperaturen: Zu Wasser und zu Land

Die Temperaturen spannen heute den Bogen zwischen gemütlichen 13,16ºC in der Nacht und einem kaum wärmeren Höchststand von 15,79ºC am Tag. Der Vormittag begrüßt uns mit 14,41ºC, dem genau dieselbe Temperatur am Nachmittag folgt. Auch wenn der Temperaturunterschied gering ist, macht es die leichte Kühle und Feuchtigkeit in der Luft zu einem Spaziergang durch ein impressionistisches Gemälde.

Das thermische Gefühl: Unter dem mallorquinischen Himmel

Auch das thermische Gefühl vermittelt die erfrischende kühle Palette unserer Insel. Morgens werden wir uns wie bei 13,76ºC fühlen, während das Thermometer tagsüber gemütliche 14,78ºC und am Nachmittag warme 15,1ºC anzeigt. In der Nacht ziehen wir die Jacken wieder enger, wenn wir uns bei 12.8ºC noch einen späten Spaziergang unter dem nächtlichen Himmel gönnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine sinfonische Zusammenstellung

Uns erwartet ein Atmosphärendruck von 1000 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68%, die in harmonischem Zusammenspiel dafür sorgen, dass der mäßige Regen unser natürliches Ambiente noch weiter aufwertet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11,05m/s in Richtung 217º und Böen erreichen Stärken von bis zu 15,36m/s. Machen Sie also einen Spaziergang, aber lassen Sie Ihren Regenschirm zu Hause. Die Wolkendecke beträgt 76% und die Regenwahrscheinlichkeit steht bei absoluten 100%, die uns einen ganz besonderen Tag versprechen. Also lassen Sie uns den Regen umarmen und die natürlich gewächselte Schönheit unseres geliebten Port d'Andratx genießen.