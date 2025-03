Willkommen zu unserer umfassenden Prognose für das Wetter in Santanyí am 13. März 2025. Der Frühling hält in Santanyí auf Mallorca mit einem mäßigen Regen Einzug, der den ganzen Tag über anhalten wird. Ausgebaut mit der erwarteten Temperaturspanne, das detaillierte thermische Gefühl, und der Atmosphärenbedingung, einschließlich Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung, liefert diese Vorschau einen vollständigen meteorologischen Überblick.

Beobachtungen zu den Temperaturen Denken Sie an Ihre Regenjacke und einen warmen Pullover, denn die Temperaturen weisen einen Trend zur Kühle auf. Die heutige Wettervorhersage zeigt eine minimale Temperatur von 13.54ºC und eine maximale 16.21ºC. Der Morgen startet mit einer frischen Temperatur von 13.76ºC, die bis auf 16.06ºC am Tage ansteigt. Der Nachmittag wird mit 14.27ºC fortgesetzt, bevor die Nacht mit einer Temperatur von 13.64ºC hereinbricht. Das Gefühl der gefühlten Temperaturen Die gefühlten Temperaturen, die den Windchill-Faktor mit einbeziehen, bleichen etwas unter den tatsächlich gemessenen Werten. Morgens wird ein thermisches Gefühl von 12.99ºC erwartet, das tagsüber auf 15.39ºC ansteigt. Der Nachmittag bietet ein Gefühl von 14.05ºC, während die Nacht auf 13.31ºC abfällt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein Blick auf die atmosphärischen Bedingungen offenbart einen Luftdruck von 1000 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64%. Beide Werte sind im normalen Bereich. Der Wind erreicht eine Geschwindigkeit von heftigen 13.41m/s aus einer Richtung von 227º, mit Böen, die sogar 18m/s erreichen können. Die Wolkendecke bedeckt etwa 68% des Himmels, weshalb der Regenwahrscheinlichkeit auf 100 geschätzt wird. Voraussichtlich bleibt das Wetter in Santanyí eher feucht und kühl, so dass wir Ihnen empfehlen, sich entsprechend zu kleiden und einen Regenschirm griffbereit zu halten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den frischen Frühlingsanfang auf Mallorca!