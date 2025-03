Das zuverlässige Mittelmeerklima von Mallorca nimmt eine regnerische Wendung in Santa Ponsa am 13. März 2025. Die Insel, die für ihre sonnigen Tage und milden Winter steht, ist überzogen mit einer Wolkendecke von 68%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist definitiv auf 100% gesetzt. Ein mäßiger Regen prägt den Tag entlang mit Temperaturen zwischen 12,96°C und 15,85°C.

Temperaturtrends durch den Tag

Die Morgenstunden in Santa Ponsa beginnen relativ kühl mit erwarteten 13,55°C, steigen dann aber auf wahrscheinlich 15,64°C am Tag an. Der Nachmittag zeigt einen leichten Abfall auf 14,88°C, bevor die Nacht mit einer minimalen Temperatur von 12,96°C hereinbricht.

Gefühlte Temperaturen und thermische Empfindungen

Während die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, wird unser Wohlbefinden oft mehr durch das "gefühlte" Wetter beeinflusst. Am Morgen erwartet uns ein thermisches Gefühl von 12,87°C, das sich bis zum Tag auf 14,96°C erhöht. Der Nachmittag fühlt sich durchschnittlich bei 14,56°C an, während die Nachttemperatur eine gefühlte Abkühlung auf 12,64°C bringt.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen und der Regenwahrscheinlichkeit wirken weitere Witterungsbedingungen auf das heutige Wettergeschehen. Der atmosphärische Druck liegt bei 1000 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 65% kennzeichnet das feuchte Klima. Der Wind, ein weiterer entscheidender Faktor, wird mit einer Geschwindigkeit von 10,89 m/s aus Richtung 212º wehen, mit Böen, die bis zu 14,93 m/s erreichen können.

Santa Ponsa, auch bekannt für seine wunderschönen Strände und sein pulsierendes Nachtleben, bleibt ein attraktiver Ort, unabhängig von der Wetterlage. Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie alle Erfahrungen, die dieser faszinierende Ort zu bieten hat.