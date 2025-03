Ein bewölkter Tag erwartet uns in Cala Rajada am 13. März 2025 mit mäßigem Regen als Begleiter. Die Bewohner und Besucher von Cala Rajada können sich auf eine Temperaturspanne von 12.88ºC bis 16.45ºC einstellen, während sie den mediterranen Charme dieser mallorquinischen Perle genießen.

Temperaturen im Tagesverlauf

An diesem Tag werden die morgendlichen Temperaturen rund um 13.13ºC liegen. Mit dem Fortschritt des Tages erwärmt sich die Luft auf angenehme 15.98ºC und fällt am Nachmittag auf 13.41ºC. In der Nacht können wir mit Temperaturen von etwa 14.02ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Was aber das thermische Gefühl betrifft, so spielt dies eine entscheidende Rolle in unserem persönlichen Empfinden des Wetters. Morgens werden wir eine Temperatur von 12.35ºC fühlen, die sich im Laufe des Tages auf 15.25ºC erhöht. Am Nachmittag wird sich das Thermometer wie 13.13ºC anfühlen und in der Nacht werden wir uns wie bei 13.51ºC fühlen.

Atmosphärische Bedingungen

Der atmosphärische Druck beträgt 999 hPa, was im Normalbereich liegt und deutet auf stabile Wetterbedingungen hin. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 62% liegen, was ein angenehmes Niveau für diese Jahreszeit darstellt.

Ein beachtlicher Wind wird über Cala Rajada wehen, mit einer Geschwindigkeit von 12.35m/s und Windböen, die bis zu 17.72m/s erreichen, aus Richtung 224º. Zudem wird eine Wolkendecke von 66% erwartet.

Zusammengefasst: Der 13. März 2025 in Cala Rajada verspricht ein überwiegend bewölkter Tag zu werden, mit mäßigem Regen, moderaten Temperaturen und merklichem Wind. Trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 100% bleibt es ein bezaubernder Ort, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erleben.