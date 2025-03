Stürmischer Start in den Frühling: Wetterbericht für Palma, den 14. März 2025

Unser geliebtes Mallorca verwöhnt uns selten mit dem kraftvollen Schauspiel eines frühlinghaften Wetters. Am 14. März 2025 erleben wir jedoch exakt diese Wetterkapriolen, wobei ein mäßiger Regen von Palma Besitz ergreift. Ein perfekter Tag, um das wunderbar melancholische Gefühl eines regnerischen Tages zu genießen und die Vielfalt der Inselwetter zu schätzen. Vergeuden Sie also keinen Gedanken an Sonnenschein oder blauen Himmel und geben wir uns voll und ganz dem Charme dieses regnerischen Tages hin.

Temperaturbereiche des Tages

Der 14. März wird uns einen recht milden Temperaturbereich zwischen 10.03ºC und 14.91ºC bieten. Die Bewohner von Palma werden mit einer Temperatur von 10.03ºC aufwachen. Tagsüber wird das Quecksilber auf 11.99ºC steigern. Am Nachmittag erreicht die Temperatur mit 13.64ºC ihren Höhepunkt und sinkt in der Nacht auf 11.06ºC.

Thermische Gefühle

Die gefühlten Temperaturen liegen knapp unter den tatsächlichen Werten. Morgens fühlen sich 10.03ºC eher wie 9.41ºC an. Am Tag fühlt sich das Wetter mit 11.65ºC etwas kühler als die tatsächlich ermittelten 11.99ºC an. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 13.25ºC und schließlich in der Nacht auf 10.55ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Am 14. März beträgt der atmosphärische Druck unsere Stadt knapp unter dem Durchschnitt mit 999 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 92% liegt. Die Bewohner müssen sich auf kräftigen Wind einstellen: mit einer Windgeschwindigkeit von 8,71m/s aus Richtung 214º und Böen von bis zu 15.06m/s. Es wird jede Menge Bewegung in der Luft erwartet. Die Wolkendecke wird komplett geschlossen bleiben und die Regenwahrscheinlichkeit liegt an diesem Tag bei 100%.

Wappnen Sie sich also für diesen feuchten und windigen Tag und genießen Sie die Pracht und die Kraft der Natur auf unserer schönen Insel. Bleiben Sie gesund und sicher und lassen Sie sich vom Wetter auf Mallorca nicht überraschen!