Wetterprognose für Sóller - 14. März 2025

Die charmante Landschaft von Sóller könnte am heutigen Tag ein wenig unter den Wetterbedingungen leiden. Laut unserer Prognose erwarten wir für den heutigen Tag mäßigen Regen, was den Tag ziemlich nass machen wird. Die Temperaturen werden nicht allzu hoch sein, aber auch nicht allzu tief sinken, und der Himmel wird komplett von Wolken bedeckt sein. Eine 100% Regenwahrscheinlichkeit wird den Tag prägen.

Temperaturen im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Sóller werden heute einen angenehmen Bereich einnehmen. Mit einer minimalen Temperatur von 9.2ºC und einer maximalen Temperatur von 13.8ºC sollten Sie sich auf ein kühles Klima einstellen. Dabei erwarten wir am Morgen 9.63ºC, am Tag eine Temperatur von 11.37ºC, am Nachmittag 12.6ºC, und in der Nacht wird es mit 9.91ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Mehr als nur die gemessene Temperatur, ist das thermische Gefühl ausschlaggebend für unseren Komfort. Das erwartete thermische Gefühl wird morgens 9.63ºC betragen, tagsüber werden 10.96ºC erwartet, nachmittags fühlt es sich an wie 12.21ºC, und in der Nacht sinkt es auf ein kühles 8.22ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Weitere Wetterdetails, die beachtet werden sollten, sind unter anderem der atmosphärische Druck, der für den heutigen Tag bei 999 hPa erwartet wird und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz, der bei satten 92% liegt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.58 m/s aus der Richtung 203º wehen, mit Böen, die bis zu 12.94 m/s erreichen können.

Die Sóller-Bewohner sollten sich also auf einen kühlen, regnerischen Tag mit einer vollständigen Wolkendecke vorbereiten. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie das Haus verlassen, und achten Sie auf stürmische Böen. Bleiben Sie sicher und warm.