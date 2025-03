Leichter Regen erwartet: Cala Millor Wettervorhersage für den 14. März

Knistern regt erneut den Geruch der Pinien an und bringt ein erfrischendes Flüstern mit sich. Heute erleben wir im idyllischen Cala Millor auf Mallorca einen Tag mit leichtem Regen. Der Mix aus mediterraner Brise und der malerischen Regentropfenfülle eröffnet eine Atmosphäre voller Romantik und friedlicher Lebendigkeit. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10,74ºC und 14,93ºC und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.

Temperaturen im Blickpunkt

Mit minimalem Temperaturwert von 10,74ºC und Maximalwert von 14,93ºC eröffnet dieser nebelhafte Tag eine symphonische Harmonie zwischen Wärme und Kälte. Am frühen Morgen erwartet Sie eine frische Temperatur von 11,01ºC. Mittags und am Nachmittag klettern die Temperaturen sanft auf 12,55ºC und 13,86ºC. Nach Einbruch der Dunkelheit fällt die Temperatur leicht auf angenehme 11,37ºC ab.

Gefühlte Temperaturen: wie kalt oder warm fühlt es sich an?

Das thermische Gefühl variieren im Laufe des Tages. Morgens könnten Sie eine Temperatur von 10,44ºC empfinden, die sich im Laufe des Tages allmählich auf 12,03ºC erhöht. Der Nachmittag wird von 13,36ºC dominiert, während die abendliche Frische dem thermischen Gefühl auf 10,78ºC herabdrückt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: eine vollständige Prognose

Der Atmosphärendruck für den heutigen Tag wird 1000 hPa betragen. Die Luftfeuchtigkeit legt bei 83%, eine perfekte Bedingungen für eine erfrischende Haut. Damit einhergehend weht der Wind mit einer Geschwindigkeit von 10,74m/s in Richtung 221°, was Sie in die Welt des sanften Lüftchens eintauchen lässt. Böen werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 16,65m/s erwartet. Die Wolkendecke liegt bei 94%, perfekt für diejenigen, die sich nach einer gewissen Kühle sehnen.