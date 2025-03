Wetterbericht: Mäßiger Regen in Port d'Andratx am 14. März 2025

Wenn der Frühlingsbeginn in Port d'Andratx auf Mallorca einer Ihrer Lieblingsanblicke ist, könnte der 14. März 2025 eine kleine enttäuschende Wendung bringen. Der Wetterbericht für diesen Tag verspricht mäßigen Regen mit einer fast wasserdichten Vorhersage von 100% Regenwahrscheinlichkeit. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen, denn diese Kuriosität der Natur wird zweifellos ihre eigene Schönheit mit sich bringen.

Temperaturverlauf

Die Temperaturen verharren in einem engen Band. Die minimale Temperatur ist auf 13ºC festgesetzt, während die maximale Temperatur auf 14,93ºC steigt. Die Tageszeiten bringen geringe Temperaturschwankungen, mit 13,17ºC, die für den Morgen vorhergesagt werden, 13ºC am Tag, einen leichten Anstieg auf 14,46ºC am Nachmittag und dem Abkühlen auf 13,14ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen

Dank des mäßigen Regens und der hohen Luftfeuchtigkeit werden die gefühlten Temperaturen leicht von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Am Morgen wird es sich eher wie 12,68ºC anfühlen, tagsüber wie 12,65ºC, am Nachmittag wie 14,08ºC und in der Nacht wird es sich wieder abkühlen, sodass es sich wie 12,68ºC anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Den restlichen Tag über bleibt der Atmosphärendruck stabil bei 999 hPa, und die Luftfeuchtigkeit wird bei beeindruckenden 88% liegen. Der Wind kann das Wettergeschehen ordentlich durcheinanderbringen. Er wird voraussichtlich eine Geschwindigkeit von 11,66m/s in Richtung 211º haben und in Spitzen sogar bis zu 15,31m/s erreichen. Die Wolkendecke ist fast vollständig mit einer Prognose von 99%.

Obwohl dieses Wetter vielleicht nicht das ideale Szenario für einen Spaziergang am Hafen von Port d'Andratx ist, denken Sie an die frische Luft und den reinigenden Effekt des Regens, die die Insel durch und durch auffrischen. Packen Sie also Ihre Regenjacke ein und machen Sie das Beste aus dem Tag!