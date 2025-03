Das Wetter in Santanyí am 14. März 2025

Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Santanyí in Mallorca! Heute steht uns ein Tag mit mäßigem Regen bevor, aber lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. Wir fassen zusammen, was Sie in Bezug auf Temperaturen, gefühlte Temperaturen, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind erwartet.

Temperaturen durch den Tag

Die Temperaturspanne liegt heute zwischen minimalem 12.22ºC und maximalem 15.22ºC. Der Tag startet mit milden 12.27ºC am Morgen, steigt auf 13.05ºC im Laufe des Tages, erreicht seinen Höhepunkt mit 14.18ºC am Nachmittag und kühlt auf 12.44ºC in der Nacht ab.

Das Gefühl der Temperatur

Doch wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft wichtiger als die tatsächliche. Heute fühlt sich die Atmosphäre morgens auf 11.85ºC an, erhöht sich auf 12.58ºC am Tag, klettert auf 13.74ºC am Nachmittag, um dann auf 11.85ºC in der Nacht zu sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind auch entscheidend für unser Wetterempfinden. Der heutige Atmosphärendruck beträgt 1000 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 83%. In Bezug auf den Wind erwarten wir eine Geschwindigkeit von 11.81m/s aus 227º Richtung, mit Böen von bis zu 16.63m/s. Die Wolkendecke beträgt heute 99%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist hoch mit 100%.

Zusammenfassend, wenn Sie heute in Santanyí unterwegs sind, vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm! Bleiben Sie trocken und genießen Sie den Tag, und denken Sie daran, regelmäßig unsere Vorhersagen zu checken, um auf dem Laufenden zu bleiben.