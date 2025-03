Das Wetter in Cala Rajada am 14. März 2025 - Ein Tag für die Enten

Auch im Paradies regnet es manchmal, und am 14. März 2025 ist es in Cala Rajada so weit. Für eher ungemütliches Wetter sorgen hohe Luftfeuchtigkeit und leichter Regen. Trotzdem bleibt es mit Temperaturen zwischen 11,55°C und 15,29°C relativ mild. Je nach Tageszeit variieren die Temperaturen und auch das thermische Gefühl leicht.

Wetterlage und Temperaturen Am Morgen zeigt das Thermometer 11,78°C, während die Quecksilbersäule zur Mittagszeit auf 13,17°C klettert. Der wärmste Zeitpunkt des Tages wird mit 14,28°C der Nachmittag sein. In der Nacht kühlt es dann auf milde 11,85°C ab. Gefühlte Temperaturen und thermisches Empfinden Allerdings fühlen sich die Temperaturen dank der hohen Luftfeuchtigkeit und des leichten Regens etwas kühler an. So liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 11,26°C, zur Mittagszeit bei 12,66°C, am Nachmittag bei 13,8°C und in der Nacht bei 11,31°C. Der Tag liegt also spürbar unter der normalen März-Durchschnittstemperatur. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck liegt bei 1000 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt hohe 81 Prozent, was den Tag unkfortabel nass macht. Unterstützt wird dies durch einen Wind von 10,81m/s aus Richtung 217º und teils heftigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 16,42m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 91 Prozent bedecktem Himmel praktisch den ganzen Tag über unverändert, und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei hundert Prozent. Daher unser Tipp: Nutzen Sie diesen Tag für eine Entdeckungstour im Inneren der Insel oder für einen gemütlichen Tag im Hotel. Lassen Sie sich von der Insel und ihrer Vielfältigkeit auch bei Regenwetter überraschen. Morgen erstrahlt die Insel dann wieder in voller Schönheit.