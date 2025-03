Wettervorhersage für Palma, Mallorca, am 15. März 2025

In der heutigen Wettervorhersage blicken wir auf das Wetter in Palma auf der wunderschönen Insel Mallorca am 15. März 2025. Mit Bedingungen sind leichten Regenfällen, variierenden Temperaturen und einem adriatischen Wind können Einwohner und Besucher einen typisch frühlingshaften Tag auf der Insel erwarten.

Temperaturen Beginnen wir mit den Temperaturen. Heute zeigen unsere Daten, dass wir eine minimale Temperatur von 8,86ºC und eine maximale Temperatur von 12,42ºC erwarten können. Bei Tagesanbruch früh morgens können wir eine Temperatur um die 9,09ºC erwarten, während die Temperatur tagsüber auf etwa 11,33ºC ansteigt. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 11,03ºC und in der Nacht erwarten wir milde 9,45ºC. Gefühlte Temperaturen Nun zu den gefühlten Temperaturen. Das morgendliche thermische Gefühl wird bei etwa 7,28ºC liegen, während es sich tagsüber auf rund 10,16ºC erwärmt. Am Nachmittag werden Sie wahrscheinlich eine gefühlte Temperatur von etwa 9,62ºC spüren, während sie in der Nacht auf 7,82ºC abfällt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zuletzt werfen wir einen Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63 Prozent. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 8,31m/s und kommt aus der Richtung 271º. Böen können mit Geschwindigkeiten von bis zu 9,62m/s auftreten. Die Wolkendecke beträgt 79% und alle Anzeichen deuten auf eine 100%ige Regenwahrscheinlichkeit hin. Insgesamt erwartet Palma, Mallorca, am 15. März einen feuchten, leicht regnerischen Tag mit moderaten Temperaturen und einem angenehmen Wind. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie nach draußen gehen, und genießen Sie die malerische Schönheit, die diese Insel trotz der Regenwolken zu bieten hat.