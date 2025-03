Wettervorhersage in Sóller für den 15. März 2025

Der ruhig und charmante Ort Sóller, bekannt für sein mildes Klima und pittoreske Landschaft, erwartet für den 15. März 2025 ein wenig Abkühlung. Nach aktuellen Prognosen ist mit mäßigem Regen zu rechnen, also sollten Bewohner und Besucher Ihren Tag entsprechend planen. Unser Bericht konzentriert sich auf die Wettererscheinungen des Tages, einschließlich der Temperaturen, gefühlten Temperaturen, Windböen und dem Luftdruck.

Detaillierte Temperaturentwicklung

Bezüglich der Temperaturen ist es wichtig zu beachten, dass wir in Sóller minimale Werte von etwa 6.63ºC und maximale Temperaturen von etwa 11.17ºC erwarten können. Der Morgen startet mit einer vorhergesagten Temperatur von etwa 8.18ºC, und tagsüber sehen wir einen Anstieg auf 9.06ºC. Am Nachmittag wird die Temperatur weiter auf 9.96ºC klettern, bevor sie in der Nacht auf 6.74ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen

Selbstverständlich spielen auch die gefühlten Temperaturen eine entscheidende Rolle. Laut unseren Vorhersagen wird das thermische Gefühl morgens bei etwa 6ºC liegen, während es tagsüber auf rund 7.26ºC und nachmittags auf 8ºC ansteigt. In der Nacht sollten Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von etwa 5.81ºC vorbereiten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Blick auf weitere Wetterfaktoren zeigt einen zu erwartenden Atmosphärendruck von etwa 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 77%. Also packen Sie Ihr Regenschirm ein! Die Windgeschwindigkeit wird im Durchschnitt etwa 6.96m/s betragen, mit Böen, die bis zu 9.23m/s in Richtung 274º erreichen können.

Von der Wolkendecke bis zur Regenwahrscheinlichkeit: Wir blicken auf eine 90%ige Wolkendecke und eine zuverlässige 100%ige Regenwahrscheinlichkeit. Also seien Sie auf einen nassen und kühlen Tag in Sóller vorbereitet, aber lassen Sie sich nicht davon abhalten, den besonderen Charme des Ortes auch bei Regenwetter zu genießen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag!