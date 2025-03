Das Wetter in Alcúdia am 15. März 2025: Ein regnerischer Tag auf Mallorca

Regenschauer und kühle Temperaturen sind zu erwarten in Alcúdia, Mallorca am 15. März 2025. Die Wetterprognosen lassen auf mäßigen Regen schließen, und es wird empfohlen, Schirme und Regenjacken bereitzuhalten. Die Temperaturen bewegen sich von 9,2°C in den frühen Morgenstunden bis zu 12,65°C am Nachmittag.

Temperaturen im Detail Mit einem Auge auf die stündlichen Wetterdetails, hält der Morgen kühlere 9,26°C bereit. Diese steigen auf moderate 10,6°C gegen Mittag an. Am Nachmittag erreichen sie ihren Höchststand von 11,67°C. Abends kühlt es wieder ab und die Temperaturen sinken auf 9,43°C. Die gefühlten Temperaturen Trotz der gemäßigten Temperaturen kann das tatsächliche Temperaturempfinden durch den Wind im Laufe des Tages variieren. Am Morgen wird das Thermometer zwar 9,26°C anzeigen, es könnte sich jedoch wie 5,58°C anfühlen. Am Tag können 10,6°C auf der Wetterstation wie 9,54°C wirken und am Nachmittag können 11,67°C tatsächlich wie 10,3°C empfunden werden. Nachts wird die Thermometeranzeige von 9,43°C sich wie 6,69°C anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein bedeutender Faktor für das Wetter des Tages ist der Atmosphärendruck, der laut Prognose bei 1012 hPa liegen wird. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 70% liegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10,19m/s aus der Richtung von 1º wehen und Böen können bis zu 10,94m/s erreichen. All diese Faktoren unterstreichen das regnerische Wetter in Alcúdia für diesen Tag. Vorhersagen zufolge ist mit einer Wolkendecke von 100% zu rechnen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei vollkommenen 100%. Es ist also ein Tag, um drinnen zu bleiben und das mallorquinische Wetter von der warmen Stube aus zu genießen.