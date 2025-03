Das Wetter in Cala Millor am 15. März 2025

Nächstes Ziel auf unserer meteorologischen Karte ist Cala Millor auf der wunderschönen Insel Mallorca. Ein Ort, der sonst für seine sonnigen Tage und warmen Temperaturen bekannt ist, erwartet uns jedoch heute mit einem etwas anderen Wetterbild. Heute wird der Ort von mäßigem Regen und frischen Temperaturen geprägt sein. Während Sie also die Straßen von Cala Millor entlang spazieren, denken Sie daran, einen Regenschirm und etwas Warmes zum Anziehen dabei zu haben.

Übersicht der Temperaturen

Heute erwarten wir minimale Temperaturen von 8,82 ºC und maximale von 12,38 ºC. Morgendliche Frühstücker können mit kühlen 9,07 ºC rechnen, während die Mittagszeit eine leichte Aufwärmung auf 10,3 ºC mit sich bringt. Am Nachmittag erreicht das Thermometer seinen Höchstwert mit 11,22 ºC bevor es in der Nacht wieder auf 9,04 ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Temperaturen kann das Wetter uns manchmal anders vorkommen. Was das Thermometer anzeigt, kann durch den Wind und die Feuchtigkeit anders wahrgenommen werden. Morgens erwartet uns ein Kältegefühl von etwa 4,85 ºC. Im Laufe des Tages wird es sich etwas milder anfühlen, mit etwa 8,95 ºC um die Mittagszeit und etwa 9,7 ºC am Nachmittag. In der Nacht können wir schließlich ein gefühltes Temperaturniveau von etwa 6,49 ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre über Cala Millor zeigt heute einen Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent. Der Wind wird sich bemerkbar machen, mit einer Geschwindigkeit von 12,75 m/s aus Richtung 351º, mit möglichen kräftigeren Böen von bis zu 14,22 m/s. Trotz des Regens bleibt die Wolkendecke jedoch hoch und beträgt 99%, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei sicheren 100%.

In Anbetracht der Prognose empfehlen wir, den Tag gemütlich drinnen zu verbringen oder eine regensichere Aktivität zu wählen. Denken Sie daran, immer gut vorbereitet zu sein und bleiben Sie sicher. Wir werden Sie weiterhin mit den neuesten Wetterinformationen versorgen.