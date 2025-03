Leichter Frühjahrsregen in Port d'Andratx am 15. März 2025

Willkommen bei Ihrer verlässlichsten Quelle für Wetterinformationen auf Mallorca. Wir bieten die detailliertesten Wettervorhersagen für jeden Ort und jeden Tag, so auch heute für Port d'Andratx am 15. März 2025. Unsere Vorhersage verspricht leichten Regen mit erfrischenden Temperaturen – das perfekte Wetter, um sich gemütlich zurückzulehnen und den Beginn des Frühlings zu genießen.

Temperaturen im Detail

Tragen Sie heute Ihren Lieblings-Daunenmantel, denn die Mindesttemperatur liegt bei angenehmen 9.87ºC und die Höchsttemperatur bei 12.92ºC. Der Morgen beginnt bei rund 10.51ºC, tagsüber erwärmt sich das Thermometer leicht auf 11.37ºC, erreicht nachmittags weitere 12.22ºC und findet seinen Höhepunkt bei nächtlichen 12.92ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wichtig ist jedoch, wie sich das Wetter anfühlt. Der gefühlte Wert am Morgen wird bei etwa 9.68ºC liegen, was bedeutet, dass Sie sich warm einpacken sollten. Im Tagesverlauf erhöht sich die gefühlte Temperatur auf 10.1ºC, klettert nachmittags auf 10.83ºC und erreicht schließlich bei Einbruch der Dunkelheit gemütliche 11.73ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir können dank des mäßig hohen Drucks von 1013 hPa stabiles Wetter erwarten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, was für eine leichte Frühlingsfrische sorgt. Für die Windliebhaber unter uns, der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10.06m/s aus Richtung 260º wehen, mit Böen, die bis zu 10.18m/s erreichen können. Bitte beachten Sie, dass der Himmel zu 67% bewölkt sein und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% besteht.

Dies sind unsere vorhergesagten Wetterbedingungen für Port d'Andratx am 15. März 2025. Rüsten Sie sich entsprechend aus und genießen Sie Ihren Tag in dieser wunderschönen Region Mallorcas. Bleiben Sie mit uns in Verbindung für regelmäßige Wetterupdates und passen Sie Ihre Pläne an die herrschenden Wetterbedingungen an. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!